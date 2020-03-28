Эпидемия в Украине: осталась всего одна область, в которую не проник коронавирус

В Кировоградской области до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Как сообщается на странице учреждения в Facebook, по состоянию на утро субботы, 28 марта, на территории Украины подтверждено уже 311 случаев заболевания.

Лидерами по числу выявленных носителей «китайской» заразы являются Киев (74), Черновицкая (47), Тернопольская (43) и Киевская (41) области.

От инфекции уже скончались 8 человек.

В свою очередь, побороть заразу и выписаться из больниц смогли пятеро пациентов.

Как писала «Фраза», на «вотчине Порошенко» резко возросло число заразившихся коронавирусом людей.

Также сообщалось, что количество людей, зараженных COVID-19, растет и в Киеве.