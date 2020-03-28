В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса: данные на 28 марта 2020

По состоянию на утро 28 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 559 351. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 25 360 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 128 781 пациент.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 104 837 (смертей ‒ 5 138), Италии ‒ 86 498 (9 134), Китае ‒ 81 947 (3 299), Испании ‒ 65 719 (5 138), Германии ‒ 59 871 (351), Франции ‒ 33 414 (1 997), Иране ‒ 32 332 (2 378), Великобритании ‒ 14 751 (761) и Швейцарии ‒ 12 928 (231).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 310 инфицированных. К сожалению, пятеро из них скончались.

Как писала «Фраза», в Италии вновь побит суточный рекорд по смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что коронавирус смог добраться до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein.