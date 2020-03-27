Жена подхватившего коронавирус Льва Лещенко рассказала о состоянии его здоровья

Супруга знаменитого советского и российского певца Льва Лещенко ‒ Ирина Багудина ‒ впервые высказалась о состоянии его здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», краткое, но обнадеживающее сообщение она отправила другу семьи Игорю Крутому.

Как передает «КП», в своем сообщении Ирина Багудина отметила, что Льва Валерьяновича уже выписали из реанимации и определили в обычную палату.

«Мы вместе», ‒ резюмировала она.

Как известно, в специализированную клинику в московской Коммунарке Льва Лещенко госпитализировали вместе с женой. Там ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония», а позднее выявили коронавирус COVID-19.

Как писала «Фраза», вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина.