В Италии вновь побит суточный рекорд по смертности от коронавируса

В Италии вновь побит печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности, отметил, что за прошедшие сутки ‒ 26 марта ‒ в стране от «китайской заразы» скончались аж 969 человек, что является рекордным показателем.

По словам Аркури, общее число жертв инфекции теперь составляет 9 134.

Кроме того, за прошедшие сутки 4 401 человек заразились COVID-19. Всего в Италии таких людей теперь насчитывается 66 414.

В свою очередь, 26 марта сразу 589 человек смогли побороть заразу и выздороветь, их общее число достигло 10 950.

Как писала «Фраза», Италия побила очередной рекорд по суточной смертности от коронавируса.

Ранее была названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.