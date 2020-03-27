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MARUV ответила хейтерам, возмущенным ее жалобами на консульство Украины в РФ

MARUV ответила хейтерам, возмущенным ее жалобами на консульство Украины в РФ

Популярная украиннская певица Анна Корсун (MARUV) ответила на шквал ненависти и проклятий, которые посыпались на нее в Сети. Как выяснили журналисты «Фразы», свое обращение к недоброжелателям она опубликовала на странице в Instagram.

По словам Корсун, позиция людей, которые считают всех «инакомыслящих» вторым сортом ‒ это пережиток средних веков.

«Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь ‒ это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя», ‒ предупредила она хейтеров.

«Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом ‒ это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас», ‒ отметила певица.

«Самое подлое ‒ это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадеге и беде другого человека», ‒ подчеркнула MARUV.

«В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать — это нормально!» ‒ резюмировала она.

Напомним, нападки на MARUV, которая «застряла» на территории РФ из-за прекращения транспортного сообщения с Украиной, начались в Сети после того, как она записала видео, в котором пожаловалась на безобразную работу украинского консульства в Москве.

Как писала «Фраза», певице MARUV не позволили принять участие в Евровидении.

Ранее европейский музыкальный канал назвал украинскую певицу MARUV... лучшим российским исполнителем.

Тэги: Украина, общество, Москва, Россия, певица, культура, критика, консульство, ненависть, проклятие, новости Украины

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