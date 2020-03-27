Китай может «сплавить» в Украину некачественные тесты на коронавирус, от которых отказались испанцы

В Украину могут завезти некачественные китайские тесты на коронавирус. Об этом на своей телеграм-странице написал депутат Антон Поляков.

«Испанские органы здравоохранения заявили что возвращают в Китай крупную партию экспресс-тестов на диагностирование коронавируса. Угадайте почему? Чувствительность 9000 тестов оказалась 30%, вместо заявленных минимальных 80%. Всего Испания закупила 640 000 таких тестов.

Возникают вопросы», — написал депутат.

Также задался такими вопросами: «Какие тесты и какого качества попали к нам в самолёте в сопровождении Мотовиловца? Не попадут к нам ли в следующих партиях возвратные испанские тесты?».

«И почему сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины отправили в неоплачиваемый отпуск? Напомню, именно этот Институт разработал собственные тесты ПЛР, которые дают наиболее точный результат по сравнению с экспресс-тестами. Я так понимаю нам наши украинские тесты не нужны, как и наши научные сотрудники», — добавил депутат.