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Назван антибиотик, которым в Украине лечат от коронавируса

Назван антибиотик, которым в Украине лечат от коронавируса

На данный момент в Александровской больнице города Киева находится около десятка пациентов с COVID-2019. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», большинству пациентов оказывают симптоматическое лечение и дают антибиотик Азитромицин.

Антибиотик Азитромицин обычно назначают при бактериальном бронхите и пневмонии. Ранее этот препарат начали давать своим пациентам французские врачи и они его комбинировали с гидроксихлорином.

Азитромицин — сравнительно недорогой антибиотик. Его производят в Украине, а также за рубежом.

Цена в аптеках колеблется от 40 до 140 гривен, в зависимости от дозировки и производителя. Продают азитромицин по рецепту врача.

У азитромицина есть побочные эффекты — препарат влияет на работу печени, желудка, а также сердца.

Ранее сообщалось, что преппарат Протефлазид замедляет размножение коронавируса.

Тэги: здоровье, антибиотик, коронавирус, азитромицин

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