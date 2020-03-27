Хорошие новости с коронавирусного фронта за 26-27 марта 2020 года

— В Украине наконец-то увеличилось число не только заболевших и умерших от коронавирусной болезни COVID-19, но и количество выздоровевших людей. Как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 27 марта, «сегодня мы имеем уже четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни: все в Черновицкой области — три взрослых, один ребенок». При этом он добавил, что на данный момент к выписке готовится пятый пациент.

— Кабинет министров Украины разрешил ряд видов деятельности, которые ранее были запрещены на период карантина. В частности, попущения сделаны для оптовых торговцев пищевыми продуктами, ветеринарных клиник, а также сельского хозяйства. «Мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно разработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства», — заявил в этой связи министр экономики Игорь Петрашко.

— Тенденцию помощи частного бизнеса украинским медикам в условиях карантина продолжила сеть АЗК «WOG». По инициативе Министерства здравоохранения она согласилась бесплатно предоставить топливо для машин «скорой помощи» в Волынской области, что позволит врачам осуществить до 20 тыс. дополнительных выездов.

— Тема улучшающейся экологии в очередной раз встала на фоне распространения коронавируса после того, как в места, которые опустели из-за карантинных мер, стали приходить дикие животные. Так, на улицах американского города Боулдер в Колорадо появились пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные вараны, а в престижном пригороде Нью-Дели — пасутся коровы.

Mountain lions moving back into boulder during lockdown. pic.twitter.com/dkQh4oyzua — Back To Nature (@backt0nature) March 26, 2020

— Священник из Италии решил провести традиционную службу онлайн из-за бушующей в стране эпидемии болезни COVID-19 и случайно включил в мессенджере видеофильтры. В результате прихожане вместо проповеди увидели странные эффекты на его лице: футуристический шлем, гантели, шляпа и очки и др. Твит, в котором был опубликован ролик за короткое время собрал сотни тысяч репостов и лайков.