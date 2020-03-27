Главные новости за 27 марта 2020 года

Количество больных коронавирусом в Киеве растет. В Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет. Всего в столице на данный момент — 55 инфицированных. «К сожалению, количество больных в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — сказал сегодня, 27 марта, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Большинство зараженных коронавирусом украинцев — люди младше 50 лет. Больше всего случаев заражения новым коронавирусом в Украине фиксируют у людей в возрасте до 50 лет. По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, это может быть угрозой для инфицирования других из-за высокой мобильности. В частности, сегодня, 27 марта, во время брифинга он заявил, что среди зараженных коронавирусом людей больше всего — 38% — попадают в возрастную категорию от 30 до 49 лет.

Начальник киевской полиции «подхватил» коронавирус. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

Перед закрытием границ украинцы массово возвращаются на Родину: пешком и по воздуху. За прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В частности, как сообщается, 26 марта сотрудники ГПСУ совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Более 18000 из них — это граждане Украины, которые возвращались из-за границы. В том числе более 6,5 тыс. — пешком.

На Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли целое село. В Ровенской области из-за вспышки коронавируса заблокировали село Тынное Сарненского района. Там сразу у девяти жителей подтвердилось заражение. Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook сообщил, что один из таких случаев оказался летальным. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

В Киеве из троллейбуса силой вытолкали старика без защитной маски. В Киеве водитель и кондуктор троллейбуса силой выволокли из салона пожилого мужчину, который попытался воспользоваться общественным транспортом без защитной маски и спецпропуска. На видео видно, как старик от бессилия начал колотить кулаками в закрытую дверь троллейбуса. Также на остановке рядом с ним стоит пожилая женщина на костылях. Не исключено, что она тоже надеется, что ей удастся воспользоваться транспортом.

«Вынесли в мешке и закрыли дверь»: родственница умершего от коронавируса рассказала как хоронила отца. Тело пенсионера, умершего от коронавируса в Тернопольской городской инфекционной больнице, выдали родственникам без каких-либо инструкций о том, как его правильно похоронить. У мужчины не было проблем со здоровьем, то есть ему не диагностировали сопутствующих патологий, кроме симптомов, связанных с коронавирусом. Как сообщила дочь умершего Анна Полищук, 17 марта отец плохо себя чувствовал и обратился в поликлинику, сделал флюорографию, и ему врач выписал антибиотик. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, началась тошнота, расстройство желудка и человек снова обратился к врачу, который назначили другие медикаменты.

Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе. Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон во время карантина. «Если перед этим на балкон выходил человек с коронавирусом и облапал там все. Если у вас в руках — пачка сигарет, которую вы облапали и на этой пачке есть сейчас коронавирус. Если на ваш балкон сверху или снизу плюнули соседи, тогда заболеть можно. Но в принципе, стоя на балконе, в процессе курения заболеть коронавирусной инфекцией нельзя. Шансов, что вирус на ваш балкон залетит с улицы, равен нулю», — ответил Комаровский.

Кожару арестовали на два месяца с правом внесения залога. Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 25 мая по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Суд также установил залог на сумму 14083500 гривен. В открытой части судебного заседания Кожара лишь сказал, что из-за «безосновательных обвинений» он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

Мошенники предлагают украинцам 1000 грн по случаю карантина. Мошенники рассылают украинцам сообщения о якобы начислении помощи по случаю карантина в размере 1000 гривен. Об этом сообщает Национальный банк Украины. В частности, как утверждается, любые СМС-сообщения, которые приходят на телефоны граждан от имени НБУ «о якобы начисленной „социальной помощи“ или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее „под эгидой НБУ“» являются обманом.

Более полумиллиона человек заразились коронавирусом в мире. Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в мире увеличилось до 532788, она затронула уже 176 стран. По данным центра Джона Хопкинса из них 24077 человек умерли, 122672 — выздоровели. При этом более 100 тыс. человек заболели за последние два дня, в связи с чем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью. «Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые — 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые — только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть», — заявил он в ходе саммита «Большой двадцатки» 26 марта.

Коронавирус добрался до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. «За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус», — написал чиновник, добавив, что несмотря на самоизоляцию, он будет руководить правительством с помощью видеоконференций.

Вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина. Опубликовано видео вечеринки, на которой присутствовал незадолго до заболевания коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко. Помимо него там присутствовали множество других звезд эстрады. В частности, в ролике, опубликованном на канале «НеМалахов» в Telegram, можно видеть Валерия Леонтьева, Ани Лорак, Алсу, Николая Баскова, Игоря Николаева, Владимира Винокура, Ирину Аллегрову и др. Многие из них обнимаются в кадре и жмут друг другу руки.

Итальянский священник порадовал пользователей соцсетей необычной онлайн-службой. Священник из Италии решил провести традиционную службу онлайн из-за бушующей в стране эпидемии болезни COVID-19 и случайно включил в мессенджере видеофильтры. во время проведения онлайн-службы. Как видно на ролике, священник запустил видео на смартфоне или планшете и случайно активировал функцию, которая в реальном времени накладывает на лицо различные образы. В итоге в кадре поочередно стали появляться футуристический шлем, гантели, шляпа и очки и др.

В США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом. Американский TikTok-блогер из штата Калифорния Ларс (Larz) записал и выложил в социальную сеть видеоролик, на котором показал, как облизывает унитаз. Уже через пару дней блогер сообщил, что заразился коронавирусом. 21-летний американец признался, что видео сделал, чтобы увеличить свою популярность и принять участие в «коронавирусном челлендже».