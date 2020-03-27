Кожару арестовали на два месяца с правом внесения залога

Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 25 мая по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Как выяснили журналисты «Фразы», суд также установил залог на сумму 14083500 гривен.

Как сообщает «Украинская правда», в открытой части судебного заседания Кожара лишь сказал, что из-за «безосновательных обвинений» он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

В свою очередь юристы, представляющие интересы потерпевших, заявили, что показания жены экс-министра, озвученные в ходе судебного заседания, «полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании».

Как сообщала «Фраза», ранее жена Кожары Марина Козерод призналась в убийстве Старицкого, который якобы в состоянии алкогольного опьянения достал пистолет, пока она пыталась его остановить.

Напомним, 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме бывшего министра Леонида Кожары застрелился 56-летний мужчина. Погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО «Спорт медиа проект». Он якобы был пьян и покончил с собой из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару.

25 марта бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.