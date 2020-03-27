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Пять вопросов о коронавирусе: Врач Валихновский - о природе, симптоматике и вакцине от COVID-19

Пять вопросов о коронавирусе: Врач Валихновский - о природе, симптоматике и вакцине от COVID-19

Почему COVID-19 называют коронавирусом, может ли он размножаться вне человеческого организма и когда появится вакцина от новой болезни.
Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, на эти и другие вопросы ответил заслуженный врач Украины, диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в программе «Православный вестник».

— Что такое коронавирус и откуда он появился?

Существует два семейства вирусов — это ДНК-вирусы и РНК-вирусы. Грубо говоря, в ДНК-вирусе есть две соединенных между собой цепочки, а в РНК вирусе — только одна спираль. РНК-семейство имеет огромное количество вирусов, и даже сам коронавирус насчитывает огромное количество групп.
РНК-вирус, как и любой вирус — это неживое существо, которое может себя продуцировать и размножаться только в организме хозяина. Таким организмом хозяина для вируса является человеческий организм. И когда этот вирус попадает в человеческий организм, он использует аппарат клетки хозяина и начинает производить уже поколение новых вирусов.

Каким образом это происходит? РНК (рибонуклеиновая кислота) обладает способностью продуцировать через рибосомы белки. И, собственно, сам вирус имеет нуклеокапсид, то есть оболочку, на которой размещается большое количество таких белков, которые выпячиваются, как части «короны». И собственно отсюда он и получил название коронавируса — потому что его оболочка имеет форму короны.

— В чем заключается угроза этого вируса?

В настоящее время человечество и вся история эпидемиологии не подтверждает наличие иммунитета против такого вируса, к нему есть только неспецифический иммунитет. Для того, чтобы выработался специфический иммунитет, человек должен быть инфицирован, и тогда у него вырабатываются специфические антитела — те белки, которые, грубо говоря, атакуют этот вирус в процессе иммунной реакции.

Для того, чтобы выработать такой иммунитет нужна вакцина — инактивированная культура вирусов, которые не вредны для человека. Эта вакцина вводится в организм человека, и у него вырабатываются антитела для именно такого вируса.

— Каковы первые признаки коронавирусной инфекции?

Первыми симптомами коронавирусной инфекции является сухой кашель, подъем температуры выше 38 градусов, боль в горле, слабость, головные боли, мышечные боли, то есть — типичные симптомы вирусной инфекции, которые часто имеют и другие вирусы, причиняющие вред здоровью человека.

Прежде всего, в таких случаях следует обращаться к семейному врачу, который, при наличии таких симптомов, посоветует тестирование. Если тестирование подтвердит коронавирус, дальше все будет зависеть от симптоматики. Если легкая симптоматика — пациент остается дома на карантине, он изолируется, применяется симптоматическое лечение. Пока Всемирная организация здравоохранения рекомендует парацетамол как достаточно действенное противовоспалительное средство.
Если симптомы усложняются — такой пациент попадает в специализированное учреждение, где специально обученные врачи будут также применять протокол лечения, рекомендованный ВОЗ.

— Какое время требуется для выработки вакцины против коронавируса?

По подсчетам, в среднем, когда нужно проводить тестирование такой вакцины (а нужно проводить три тестирования) — это отнимает полгода минимум. Есть несколько компаний, которые взялись за это дело, в частности — это американские, европейские компании, но они говорят, что нужен один год.

Мы видим, что та вспышка, которая произошла в Ухане, в провинции Хубэй, принесла наибольшее количество жертв, и она, к сожалению, вышла за территорию Китая. Сейчас самая большая вспышка в Евросоюзе — это Италия. Многие связывают это с тем, что в Италии намного выше средний возраст населения. Так, возрастная смертность пациентов в этой стране — 81 год, если взять показатель «средняя продолжительность жизни» итальянцев — это тоже 80, 81 год. То есть, эти два показателя между собой совпадают.

— Насколько COVID-19 является опасным?

Этот вирус действительно опасен, потому что он очень контагиозен и очень заразен. И этот показатель определяется на основе формулы, которая заключается в том, что умножается показатель Rо — это заразность вируса (а коронавирус имеет заразность примерно 3,2) и показатель, указывающий на летальность (смертность при таком заражении составляет 3%, что подтверждают все эпидемиологи мира, хотя в некоторых странах она превысила уже 7%).

И, если мы умножаем эти два показателя — смертность на заразность (Rо), то у нас получается показатель, равный показателям вируса «испанки» в 1918-1919 годах. И, по сути, это даже большая угроза, чем во время лихорадки Эбола, когда была смертность до 80%.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией.

Тэги: врач, общество, новости Украины, коронавирус

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