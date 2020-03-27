Начальник киевской полиции «подхватил» коронавирус

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

Геращенко добавил, что установлен круг лиц, которые в течение инкубационного периода контактировали с больным, все они находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка продезинфицированы.

Также он заявил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Ранее «Фраза» сообщала, что коронавирус добрался до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein.