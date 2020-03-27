Коронавирус добрался до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус», — написал чиновник, добавив, что несмотря на самоизоляцию, он будет руководить правительством с помощью видеоконференций.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Между тем, как сообщает Lenta.ru, с коронавирусом также госпитализировали основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Подробности не раскрываются, однако известно, что сейчас музыкант находится в отделении интенсивной терапии, у него наблюдается очень высокая температура.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о заразившемся из администрации Владимира Путина. При этом, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российские СМИ, он подчеркнул, что заразившейся сотрудник «с президентом Путиным не контактировал», так как все участники мероприятий с главой российского государства предварительно проходят тесты на коронавирус.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2020 года популярного советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко поместили в реанимацию московской инфекционной больницы в Коммунарке с диагнозом COVID-19. Его состояние оценивается как тяжелое.

Тогда же стало известно, что коронавирусом в Лондоне заразился известный российский писатель Борис Акунин.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились легендарный американский актер Том Хэнкс с женой, французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, а также известный американский продюсер Харви Вайнштейн, недавно осужденный по делу об изнасиловании и склонении к сексу.

Кроме того, о заражении коронавирусом рассказала известная экоактивистка Грета Тунберг. Его также обнаружили у принца Уэльского Чарльза.