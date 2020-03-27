Получен четкий ответ на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Недавно бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал, что отдал свою собаку в приют из-за того, что она якобы могла заразить его коронавирусом. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», также недавно пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии с билбордом от Министерства здравоохранения Украины, на котором рекомендовано избегать контактов с животными, чтобы не заразиться коронавирусом.

Однако, позже Минздрав опроверг информацию со своих билбордов и сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных.

Началось все с того, что в Гонконге у померанского шпица нашли коронавирус COVID-19. Потом собака умерла, что и стало причиной паники вокруг того, что коронавирус якобы может передаться от животного к человеку. Еще коронавирус был найден в Гонконге у немецкой овчарки, но никаких симптомов заболевания у собаки так и не проявилось.

Эксперт Александр Тодорчук отмечает, что нет никаких доказательств того, что домашние животные передают коронавирус COVID-19.

Юрий Сухов, врач-инфекционист, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика поясняет, что обычные домашние любимцы — собаки и кошки — не болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, а потому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.