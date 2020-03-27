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Получен четкий ответ на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Получен четкий ответ на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Недавно бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал, что отдал свою собаку в приют из-за того, что она якобы могла заразить его коронавирусом. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», также недавно пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии с билбордом от Министерства здравоохранения Украины, на котором рекомендовано избегать контактов с животными, чтобы не заразиться коронавирусом.

Однако, позже Минздрав опроверг информацию со своих билбордов и сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных.

Началось все с того, что в Гонконге у померанского шпица нашли коронавирус COVID-19. Потом собака умерла, что и стало причиной паники вокруг того, что коронавирус якобы может передаться от животного к человеку. Еще коронавирус был найден в Гонконге у немецкой овчарки, но никаких симптомов заболевания у собаки так и не проявилось.

Эксперт Александр Тодорчук отмечает, что нет никаких доказательств того, что домашние животные передают коронавирус COVID-19.

Юрий Сухов, врач-инфекционист, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика поясняет, что обычные домашние любимцы — собаки и кошки — не болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, а потому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.

Тэги: здоровье, новости Украины, коронавирус

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