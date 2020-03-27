Преппарат Протефлазид замедляет размножение коронавируса, - украинский ученый

Президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк рассказал, какой препарат принимает для профилактики коронавируса. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», Цимбалюк заявил, что в ходе экспериментов удалось определить: действующее вещество протефлазид способно замедлять размножение коронавируса COVID-19.

Это первый препарат в Украине, который прошел подобные исследования, отмечает издание.

«Я уже неделю принимаю по 15 капель протефлазида каждое утро и всем своим близким даю эти препараты. Когда нет вреда и есть доказанная эффективность в профилактическом плане — нужно работать», — сказал Цимбалюк.

Президент НАМН отметил, что на основе изучения протефлазида написано 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций, в которых показана высокая эффективность протефлазида.

«Особенно, при различных вирусных заболеваниях, таких как герпесы, гепатиты, Эпштейн-Барр ... Есть доказанная реальная эффективность этого препарата», — сказал он. Если протефлазид действует на другие вирусы, то с большой вероятностью он будет действовать на новый коронавирус, добавил Виталий Цимбалюк.