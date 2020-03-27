На Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли целое село

В Ровенской области из-за вспышки коронавируса заблокировали село Тынное Сарненского района. Как выяснили журналисты «Фразы», там сразу у девяти жителей подтвердилось заражение.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook сообщил, что один из таких случаев оказался летальным. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

«Еще вчера после получения данных быстрых тестов на выездах из села установлены посты патрульной полиции и работников ГСЧС. До выяснения обстоятельств — запрещено оставлять село. Движение габаритного транспорта запущено в обход села», — отметил Коваль.

На данный момент устанавливаются контактные лица зараженных, в Сарненскую центральную районную больницу направили дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине лабораторно подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией.