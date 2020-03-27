Количество больных коронавирусом в Киеве растет

В Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в столице на данный момент — 55 инфицированных.

«К сожалению, количество больных в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — сказал сегодня, 27 марта, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

Он отметил, что заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет, и четверо мужчин — от 43 до 59 лет.

Двое пациентов были госпитализированы в Александровскую больницу, двое — в городскую клиническую больницу № 4, еще двое — в Центральный госпиталь МВД, а еще двое лечатся дома.

По информации Центра общественного здоровья МОЗ, по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, в Украине лабораторно подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 обнаружили в 18 областях и Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что больше всего случаев заражения новым коронавирусом в Украине фиксируют у людей в возрасте до 50 лет.