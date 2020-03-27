«Вынесли в мешке и закрыли дверь»: родственница умершего от коронавируса рассказала как хоронила отца

Тело пенсионера, умершего от коронавируса в Тернопольской городской инфекционной больнице, выдали родственникам без каких-либо инструкций о том, как его правильно похоронить. Как выяснили журналисты «Фразы», у мужчины не было проблем со здоровьем, то есть ему не диагностировали сопутствующих патологий, кроме симптомов, связанных с коронавирусом.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дочь умершего, Анну Полищук, 17 марта отец плохо себя чувствовал и обратился в поликлинику, сделал флюорографию, и ему врач выписал антибиотик. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, началась тошнота, расстройство желудка и человек снова обратился к врачу, который назначили другие медикаменты.

21 марта у больного началась одышка. Пять часов родные пытались вызвать «скорую помощь». В итоге больного привезли в инфекционное отделение Чертковской районной больницы, а на следующий день перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи.

25 марта мужчина скончался. «Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрала тело», — рассказала Полищук, добавив, что когда сестра приехала с мужем, «тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь».

«Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок раздвигался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. К тому же сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности», — продолжила пострадавшая, рассказав, как лишь спустя два часа после долгих попыток поставить гроб в автомобиль на помощь вышел врач в защитном костюме.

При этом, по ее словам, люди в селе боялись выкопать яму для умершего.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2020 года в Тернопольской области умер 68-летний мужчина, зараженный Covid-19.