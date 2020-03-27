В Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан

В Луцке верующие Свято-Николаевского прихода Украинской Православной Церкви присоединились к активному участию в мероприятиях по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, верующие сшили 200 медицинских масок для пожилых прихожан храма.

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии, настоятель прихода протоирей Валентин Марчук отметил, что эти маски, а также в случае необходимости антисептик будут переданы людям преклонного возраста и будут раздаваться нуждающимся верующим прихода.

Также отец Валентин сказал, что на приходе планируется создание волонтерской группы, которая будет заниматься обеспечением предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозкой собственным транспортом медицинских работников к месту их работы и домой.

Верующие Свято-Николаевской общины также собрали средства на нужды инфекционной больницы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям.