Митрополит УПЦ объяснил, почему онлайн-трансляции служб не заменят присутствия в храме

Заменить личное присутствие на богослужениях просмотром их онлайн-трансляций в период карантина можно только в случае немощи или болезни прихожан. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

Его комментарий опубликован на сайте интернет-издания «Украина.Ру».

«Молиться на планшет, так получается? На тот планшет, по которому люди смотрят мыльные оперы, например? Хочешь — молись, хочешь — смотри ток-шоу, хочешь — изучай кулинарные рецепты, все в одном ящике», — сказал владыка Лука.

Архиерей отметил, что молитва при просмотре трансляции богослужения не требует от человека таких духовных усилий, которые верующие прикладывают во время молитвы на церковных службах.

«Церковь — это общность людей, а не телевизоров и гаджетов, которыми нас пытаются оторвать от Бога», — подчеркнул митрополит Лука.

Он убежден, что делать онлайн-трансляции служб нормой ни в коем случае нельзя.

«Современные достижения цивилизация превратили людей из „человеков“ в „телевеков“, полностью подчиняющихся и думающих, как телевизор, который блокирует всякое проявление собственной воли. Теперь это хотят еще закрепить руками религиозный объединений, которые ратуют за онлайн-трансляции богослужений», — сказал владыка Лука.

По словам иерарха УПЦ, верующие люди одновременно являются гражданами и Украины, и Неба.

«Я сам по образованию врач, прекрасно все понимаю, но еще я и верующий человек, поэтому я четко знаю, что Господь никогда никакого вреда не нанесет верующему человеку. А маловерному — по вере его. Если же маловерие перейдет в безверие — человеческая душа оказывается в руках диавольских. Церковь не закрывает свои двери, но учитывает все, что указано ВОЗ и нашими соответствующими нормами», — заключил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ рассказал о духовных причинах болезней.