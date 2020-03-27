Большинство зараженных коронавирусом украинцев — люди младше 50 лет

Больше всего случаев заражения новым коронавирусом в Украине фиксируют у людей в возрасте до 50 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, это может быть угрозой для инфицирования других из-за высокой мобильности.

В частности, сегодня, 27 марта, во время брифинга он заявил, что среди зараженных коронавирусом людей больше всего — 38% — попадают в возрастную категорию от 30 до 49 лет, сообщает ТСН.

«От 18 до 29 лет — 17% заболевших, от 50-65 — 30% заболевших. И 65+ — 6% заболевших. То есть мы видим, что среди всех, кто болеет от 18 до 49 лет — это почти 50%», — отметил Ляшко, добавив, что пожилые люди придерживаются рекомендаций медиков и условий карантина.

Также заместитель министра добавил, что количество инфицированных в Украине является прогнозируемым, однако вызывает беспокойство количество молодых людей среди них.

«Настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусной болезнью. По результатам этого анализа мы будем пересматривать подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность людей от 18 до 50 лет большая. И это большая группа риска, среди инфицированных, которые могут переносить вирус», — подчеркнул Ляшко.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на утро 27 марта в Украине были зафиксированы 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, пять человек умерли, один — вылечился.

Напомним, на сегодняшний день количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в мире увеличилось до 532788, она затронула уже 176 стран.