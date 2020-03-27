В Днепре УПЦ передала 2 тыс масок для прихожан и духовенства

В Днепре Украинская Православная Церковь передала 2 тысячи масок для прихожан и духовенства. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии, 26 марта в административно-епархиальном центре митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней провел встречу с благочинными церковных округов епархии, во время которой передал медицинские маски для прихожан и духовенства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям.