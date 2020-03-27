Мошенники предлагают украинцам 1000 грн по случаю карантина

Мошенники рассылают украинцам сообщения о якобы начислении помощи по случаю карантина в размере 1000 гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Национальный банк Украины на официальной странице в Facebook.

В частности, как утверждается, любые СМС-сообщения, которые приходят на телефоны граждан от имени НБУ «о якобы начисленной „социальной помощи“ или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее „под эгидой НБУ“» являются обманом.

В Банке призывают граждан не перезванивать по указанным в сообщениях телефонам, никому не сообщать личные данные и информацию о картах и счетах.

Как сообщала «Фраза», в Волынской области мошенники на фоне распространения коронавируса предлагают услуги по якобы дезинфекции помещений.

Кроме того, в Украине появились мошенники, которые предлагают купить средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19, которых на сегодняшний день не существует.