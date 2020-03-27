Жена Кожары призналась в убийстве Старицкого. Экс-министр грозился «расстреливать всех, кто ему будет угрожать»

Защита экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого задержали по подозрению в произошедшем в их доме убийстве, заявила о признании. Как выяснили журналисты «Фразы», супруга Кожары Марина Козерод призналась в преступлении, которое якобы произошло случайно.

В частности, адвокаты говорят, что 25 марта супруга Кожары подала заявление с признанием в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависело от его воли, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, по словам защиты, Козерод и ранее подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием. Супруга чиновника утверждала, что «может сообщить механизм образования ранения» в теле убитого. Однако в прокуроре заявили, что это говорит не о признании вины, а лишь о том, что женщина была свидетелем.

В заявлении Козерод сказано, что Кожара и Старицкий в день смерти последнего вместе отдыхали и при этом употребляли спиртные напитки, причем «атмосфера была непринужденной» и оснований для конфликта не было. Когда вечером Старицкий якобы уже был в состоянии опьянения, супруга чиновника увидела в его правой руке пистолет. Это произошло между 21 и 22 часами, в этот момент Кожара якобы находился на втором этаже дома. Поэтому Козерод «пыталась отобрать пистолет» у Старицкого.

В то же время представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.

Также в прокуроре отметили, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод характерных следов, которые остаются после выстрела. Причастность Козерод к произошедшему проверялась, но не была подтверждена.

В свою очередь представители потерпевших уточняют, что по версии следствия, Кожара сначала нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. В месте раны были обнаружены части полимера. По словам прокурора, на очках Кожары осталась кровь убитого знакомого.

Кроме того, после приезда полиции в дом, подозреваемый якобы был в состоянии опьянения и говорил: «Буду расстреливать, кто мне будет угрожать», «я защищал свой дом». Это зафиксировано на видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских.

Прокуратура просит арестовать подозреваемого. Сам Кожара в суде со своей позицией еще не выступил.

Рассмотрение дела продолжится 27 марта в 11:30. По просьбе стороны потерпевших допрос состоится в закрытом режиме.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме бывшего министра Леонида Кожары застрелился 56-летний мужчина. Погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО «Спорт медиа проект». Он якобы был пьян и покончил с собой из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару.

25 марта бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.