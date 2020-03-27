Знаменитый советско-российский певец и композитор «загремел» в больницу с подозрением на коронавирус

Знаменитый советский и российский певец, композитор и автор песен Игорь Николаев госпитализирован в специализированное лечебное учреждение, расположенное в московском поселке Коммунарка. Как выяснили журналисты «Фразы», у него подозревают заражение коронавирусом COVID-19.

Как передает «Лента», ссылаясь на осведомленный источник, у него уже взяли анализы для проверки на наличие «китайской заразы» и теперь ждут результатов.

В свою очередь, telegram-канал «112» сообщает, что Николаеву поставили «предварительно положительный» диагноз на коронавирус.

Как писала «Фраза», у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Его состояние ‒ крайне тяжелое.

Также сообщалось, что знаменитый оперный певец заразился коронавирусом. А ведь ему уже 79...