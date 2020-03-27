Во Франции угрожающими темпами растет число случаев заражения COVID-19

Всего лишь за одни сутки ‒ 25 марта ‒ во Франции было зафиксировано 3 922 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Как передает RT, чиновник также отметил, что общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 29 155.

Кроме того, за прошедшие сутки медики зафиксировали 365 смертей, вызванных COVID-19.

По словам Саломона, в больницах Франции в настоящее время проходят лечение 13 904 пациента с коронавирусом, причем 3 375 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», стало известно, почему президент Франции Макрон не боится подхватить коронавирус.

Ранее в ВОЗ назвали ключевые отличия коронавируса COVID-19 от «обычного» гриппа.