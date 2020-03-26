Актер из сериала «Клан Сопрано» стал жертвой коронавируса

В четверг утром, 26 марта, в США скончался известный актер театра, кино и телевидения Марк Блум. Как выяснили журналисты «Фразы», организм 69-летнего артиста не перенес осложнений, возникших на фоне коронавирусной инфекции.

Как передает Daily Mail, о смерти актера сообщила театральная студия Playwrights Horizons. В некрологе, в частности указывается, что в лице Блума культура потеряла «непревзойденного артиста».

Марк Блум родился в 1950 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси). В кинофильмах и телевизионных проектах начал сниматься в начале 80-х. Известен ролями в картинах «Отчаянно ищу Сьюзэн», «Крокодил Данди», «Свидание вслепую», «Элементарно», «Моцарт в джунглях», а также в популярном сериале «Клан Сопрано», где он предстал в образе Рендалла Кертина.

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