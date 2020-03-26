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В Италии слегка снизилась смертность от коронавируса, но вновь растет число случаев заражения

В Италии слегка снизилась смертность от коронавируса, но вновь растет число случаев заражения

За прошедшие сутки ‒ 25 марта ‒ в Италии зафиксировано снижение количества жертв от коронавируса COVID-19 и, напротив, увеличение случаев заражения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал представитель Департамента гражданской защиты Италии Агостино Миоццо.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности, отметил, что за сутки число погибших от инфекции составило 662, в то время как сутками ранее смертельных случаев было зафиксировано 683.

В свою очередь, количество случаев заражения резко выросло ‒ 4492 против 3 491 сутками ранее.

Общее же число жертв эпидемии в «стране-сапоге» теперь составляет 8 165, а количество случаев заражения ‒ 62 013.

Кроме того, побороть болезнь и выписаться из больниц за прошедшие сутки смогли сразу 999 итальянцев. Всего таких людей теперь насчитывается 10 361.

Как писала «Фраза», названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Ранее китайские СМИ рассказали о человеке, заразившем коронавирусом весь мир.

Тэги: Евросоюз, жертвы, общество, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, заражение, коронавирус, COVID-19

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