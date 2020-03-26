Главные новости за 26 марта 2020 года

В Украине зафиксированы пять смертей от коронавируса. И еще одна — с подозрением. В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая на днях с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирус. Она стала пятой жертвой болезни в Украине. Как сообщает Министерство здравоохранения, женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Спасти пациентку не удалось.

СМИ прознали о палатах для VIP-больных коронавирусом. Власти Киева уже запутались в объяснениях. Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». По данным СМИ, в приказе речь идет о медицинском обслуживании высокопоставленных чиновников. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных. В этом списке 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница № 7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Информация о палатах для VIP-больных не на шутку переполошила VIP-здоровых. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить приказы об особых условиях лечения первых лиц государства. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге 26 марта. Отвечая на вопросы, он объяснил, что распоряжение об отдельном медико-санитарном обеспечении для лиц с госохраной было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Это документы с грифом «для служебного пользования».

Кабмин ослабил условия карантина для некоторых сфер деятельности. Кабинет министров Украины разрешил ряд видов деятельности, которые ранее были запрещены на период карантина. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В частности, как сообщается, на заседании 25 марта был снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

Со следующей недели за самоизолированными начнут следить через GPS и FaceID. Пока добровольно. Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск приложений, которые должны воспрепятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров. По его словам, предлагаемая система является собранием наиболее эффективных наработок других стран, таких как Китай, Израиль, Южная Корея, Италия и др. Так, на следующей неделе Минцифры планирует запустить сразу три инструмента: мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции, онлайн-челлендж HackCorona in Ukraine и онлайн-платформа бесплатных услуг бизнесу.

В МОН рассказали о судьбе учебного года в Украине. Учебный год в украинских школах для всех классов кроме выпускного может быть продлен до 1 июля. Сейчас рассматривается несколько сценариев дальнейшего развития событий. По словам и. о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, окончательно решение будет принято лишь тогда, когда станут понятны сроки окончания всеукраинского карантина и дата возвращения школьников за парты.

Четверо потенциально зараженных коронавирусом сбежали из самоизоляции на Харьковщине. В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции. Четверо из них контактировали с больным COVID-19. Как сообщила главный государственный санврач Харьковской области Любовь Ляхота, медики вынуждены сотрудничать с Национальной полицией для розыска граждан, которые должны находиться в самоизоляции. «Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где находится и фактически проживает этот человек, который должен был находиться на самоизоляции, мы не знаем», — рассказала она, добавив, что нарушителям грозит 17-34 тыс. грн штрафа.

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам. Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что коронавирус не опасен для грудных детей, поскольку у них не развиты органы. Комаровский, в частности, обратился к молодым мамам с просьбой игнорировать непроверенные сообщения в Сети о том, что коронавирус опасен для новорожденных.

Стало известно, сколько придется ждать вакцину от коронавируса. Вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться не раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год», — сказала Вуйнович.

Китайские СМИ рассказали о человеке, заразившем коронавирусом весь мир. Первым человеком в мире, заразившимся коронавирусом, оказалась продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань. 11 декабря 2019 года у нее поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью. Женщина по имени Вэй рассказала, что обычно при недомогании ей становилось лучше после того, как в больнице ей ставили укол. Однако в тот раз не помогли даже два укола.

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Его состояние — крайне тяжелое. Популярного российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который после поездки в Италию был госпитализирован с подозрением на коронавирус, поместили в реанимацию московской инфекционной больницы в Коммунарке. Диагноз подтвердился. У артиста начались трудности с дыханием. Изначально его состояние оценивалось как стабильное.

Борис Акунин заболел «модной болезнью». Известный российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. «Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал он, добавив, что страх перед вирусом страшнее самого вируса.

По последним данным, коронавирус может быть в два раза живучее, чем считалось до сих пор. На некоторых поверхностях коронавирусная инфекция может существовать в течение 17 дней. К такому выводу пришли американские ученые, изучив случаи заражения на круизных лайнерах. Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в каютах пациентов спустя 17 дней после освобождения помещений. При этом следы коронавирусной инфекции были найдены в каютах пациентов, чье заболевание проходило как с симптомами, так и без видимых симптомов.