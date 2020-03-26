В Иерусалимском Патриархате заявили, что богослужения в Храме Гроба Господня продолжатся

Существующий порядок богослужений в Храме Гроба Господня не изменён, ограничения коснутся только количества присутствующих на службах людей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

На сайте Иерусалимского Патриархата опубликовано соответствующее заявление.

«Греко-Православный Патриархат Иерусалима, Францисканская кустодия Святой Земли и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви объявили, что богослужения в Пресвятом Храме Воскресения будут продолжены согласно Типикону и правилам паломничества с уменьшенным количеством верующих во избежание распространения вируса COVID- 19», — отметили в заявлении.

Кроме того, в нем подчеркивается, что молитвы в храме только усилятся, чтобы Господь избавил мир от пандемии коронавируса.

«Мы хотим заверить, что в храме молитва трех общин (в чьем ведении находится Храм Гроба Господня, — Ред.) будет продолжаться, а скорее усиливаться, испрашивая у Небесного Отца прекращения пандемии, выздоровления больных, защиты медицинского персонала, мудрости для пасторов и губернаторов и вечного спасения тем, кто погиб», — сообщили в заявлении.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как Церковь готовится праздновать Пасху в условиях карантина.