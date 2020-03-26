Борис Акунин заболел «модной болезнью»

Известный российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал он, добавив, что страх перед вирусом страшнее самого вируса.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили — российский писатель, литературовед, переводчик, общественный деятель. Наиболее известен по циклу детективных романов о приключениях Эраста Фандорина. С 2014 года Акунин живет в Лондоне.

В январе 2017 года вышел из членов состава российского отделения международной организации ПЕН-клуба в том числе за отсутствие реакции на арест украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщала «Фраза», ранее сегодня подтвердился коронавирус у российского певца Льва Лещенко. Его состояние оценивается как тяжелое.