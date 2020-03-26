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Со следующей недели за самоизолированными начнут следить через GPS и FaceID. Пока добровольно

Со следующей недели за самоизолированными начнут следить через GPS и FaceID. Пока добровольно

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск приложений, которые должны воспрепятствовать распространению коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

По его словам, предлагаемая система является собранием наиболее эффективных наработок других стран, таких как Китай, Израиль, Южная Корея, Италия и др. Так, на следующей неделе Минцифры планирует запустить сразу три инструмента: мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции, онлайн-челлендж HackCorona in Ukraine и онлайн-платформа бесплатных услуг бизнесу.

«Сразу успокою — никакого „большого брата“ или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID», — объяснил Федоров суть одного из инструментов, добавив, что по-другому «эпидемию не остановить».

«Следующим шагом станет введение в „Дию“ возможности мониторинга контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и т. д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежки) и т. д.», — добавил министр.

Как сообщала «Фраза», в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции. Четверо из них контактировали с больным COVID-19.

Напомним, в Польше за людьми которые находятся на карантине следят с помощью мобильного телефона.

В Нидерландах теперь следят за передвижением людей при помощи авиации.

А в России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми.

Мы также сообщали, что под предлогом борьбы с коронавирусом, правительства стран «забрасывают» пробный шар по отработке какого-то сценария недалёкого будущего, в котором человек полностью под контролем.

Также напомним, что коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, новости Украины, Михаил Федоров, коронавирус, Министерство цифровой трансформации

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