В РПЦ рассказали, как Церковь боролась с эпидемиями прежде

Церковь сталкивалась с эпидемиями прежде, тогда были изданы предписания, которые помогли остановить болезнь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом он сказал в интервью для РИА «Новости».

«Есть, например, книга, называемая „Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями“. Ее автор — преподобный Никодим Святогорец. Вот что он пишет в толковании на 28-е правило VI Вселенского Собора: „И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ... Они должны класть Святой Хлеб в какой-нибудь священный сосуд, из которого больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец“. На этом прецеденте основано предписание протирать лжицу после каждого причастника платом, смоченным спиртом, а затем окунать ее в воду. Но наши горе-ревнители возомнили себя более православными, чем преподобный Никодим Святогорец», — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что в «Настольной книге для священно-церковнослужителя» Булгакова, изданной в 1900 году, «содержатся предписания, касающиеся причастия в случае появления „заразительной болезни, например, дифтерита, оспы, легко могущей переходить к другим при причащении через лжицу и покровец“. Эти предписания тоже были учтены при составлении инструкции».

Владыка Иларион рассказал о мерах, которые предпринимает Церковь сегодня.

«Имеется общая инструкция, утвержденная Священным Синодом 17 марта. Она предписывает соблюдение строгих гигиенических и санитарных мер. В частности, при причащении обтирать ложку пропитанным спиртом платом, а затем окунать ее в воду, преподавать запивку по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде, для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки, уста каждого причастника отирать бумажными салфетками. Причастникам предписано воздерживаться от целования Чаши», — сказал он.

Архиерей напомнил, какие решения были приняты на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«На последнем заседании Синода Украинской Православной Церкви было принято Обращение, в котором содержатся следующие рекомендации верующим: сохранять спокойствие и не поддаваться панике; усиленно молиться (утвержден текст молитвы и прошений на сугубой ектении); внимательно относиться к решениям и рекомендациям властей. Епархиальным архиереям рекомендовано в случае ухудшения ситуации согласовывать свои действия с Предстоятелем УПЦ.

Констатировано, что храмы остаются открытыми, в них будет совершаться весь богослужебный чин, а также регулярные водосвятные молебны и церковный звон в связи с эпидемией. Дано разрешение на причастие и исповедь в течение всего дня, группами по 10 человек, и на проведение богослужений на открытом воздухе — во избежание скопления народа», — подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее «Фраза» сообщала, чтобы митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью.