Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В РПЦ рассказали, как Церковь боролась с эпидемиями прежде

В РПЦ рассказали, как Церковь боролась с эпидемиями прежде

Церковь сталкивалась с эпидемиями прежде, тогда были изданы предписания, которые помогли остановить болезнь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом он сказал в интервью для РИА «Новости».

«Есть, например, книга, называемая „Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями“. Ее автор — преподобный Никодим Святогорец. Вот что он пишет в толковании на 28-е правило VI Вселенского Собора: „И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ... Они должны класть Святой Хлеб в какой-нибудь священный сосуд, из которого больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец“. На этом прецеденте основано предписание протирать лжицу после каждого причастника платом, смоченным спиртом, а затем окунать ее в воду. Но наши горе-ревнители возомнили себя более православными, чем преподобный Никодим Святогорец», — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что в «Настольной книге для священно-церковнослужителя» Булгакова, изданной в 1900 году, «содержатся предписания, касающиеся причастия в случае появления „заразительной болезни, например, дифтерита, оспы, легко могущей переходить к другим при причащении через лжицу и покровец“. Эти предписания тоже были учтены при составлении инструкции».

Владыка Иларион рассказал о мерах, которые предпринимает Церковь сегодня.

«Имеется общая инструкция, утвержденная Священным Синодом 17 марта. Она предписывает соблюдение строгих гигиенических и санитарных мер. В частности, при причащении обтирать ложку пропитанным спиртом платом, а затем окунать ее в воду, преподавать запивку по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде, для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки, уста каждого причастника отирать бумажными салфетками. Причастникам предписано воздерживаться от целования Чаши», — сказал он.

Архиерей напомнил, какие решения были приняты на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«На последнем заседании Синода Украинской Православной Церкви было принято Обращение, в котором содержатся следующие рекомендации верующим: сохранять спокойствие и не поддаваться панике; усиленно молиться (утвержден текст молитвы и прошений на сугубой ектении); внимательно относиться к решениям и рекомендациям властей. Епархиальным архиереям рекомендовано в случае ухудшения ситуации согласовывать свои действия с Предстоятелем УПЦ.

Констатировано, что храмы остаются открытыми, в них будет совершаться весь богослужебный чин, а также регулярные водосвятные молебны и церковный звон в связи с эпидемией. Дано разрешение на причастие и исповедь в течение всего дня, группами по 10 человек, и на проведение богослужений на открытом воздухе — во избежание скопления народа», — подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее «Фраза» сообщала, чтобы митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

26.03.20 09:12

Соросята объявили Украине войну. Финансовую

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.03.20 19:39

Нужен ли Виктор Скрипник «Динамо»?..

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как быстро вылечиться от коронавируса: пять главных правил
26.03.20 14:27

Как быстро вылечиться от коронавируса: пять главных правил

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 марта 2020 года

Главные новости за 26 марта 2020 года
26.03.20 19:01
207
Последние новости
26.03.20 19:01

Главные новости за 26 марта 2020 года
26.03.20 18:00

В Иерусалимском Патриархате заявили, что богослужения в Храме Гроба Господня продолжатся
26.03.20 17:48

В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
26.03.20 17:08

Борис Акунин заболел «модной болезнью»
26.03.20 16:39

Со следующей недели за самоизолированными начнут следить через GPS и FaceID. Пока добровольно
26.03.20 16:34

В РПЦ рассказали, как Церковь боролась с эпидемиями прежде
26.03.20 16:17

Митрополит Антоний рассказал о псалме, побеждающем страх и панику
Фото и Видео
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
Митрополит Онуфрий благословил Украину иконой Богородицы с высоты птичьего полета
Митрополит Онуфрий благословил Украину иконой Богородицы с высоты птичьего полета
В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок
В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
В Сети опубликовали фото и видео легких, пораженных коронавирусом
В Сети опубликовали фото и видео легких, пораженных коронавирусом
В медицинской маске: полиция задержала министра времен Януковича по подозрению в убийстве
В медицинской маске: полиция задержала министра времен Януковича по подозрению в убийстве
Митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью
Митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали одесситам маски и антисептики
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали одесситам маски и антисептики
fraza.ua
Новости блогосферы
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.