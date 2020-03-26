Митрополит Антоний рассказал о псалме, побеждающем страх и панику

Благодарность и любовь Богу побеждает все жизненные невзгоды и страх перед будущим. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

«95-й псалом — это обращение ко всем живущим людям, возвещение, что Бог управляет всей вселенной, судит все народы, и это должно стать поводом для нашей радости.

Псалом говорит о царстве Христа. В нем представлен призыв ко всем народам прославить Бога, поклониться Ему и воздать Ему славу, как единому Богу», — сказал владыка Антоний.

Архиерей рассказал, как искренняя вера в Бога поможет победить все страхи.

«При чтении данного псалма, наши сердца открываются навстречу Богу. И вера в Бога, в Его нераздельную власть, должна победить все страхи в нашем сердце перед любыми испытаниями. Мы должны ощутить счастье от владычества Христа на земле и на Небе. Все остальные земные власти, идущие против Бога — идолы, не больше. Их правление временно и иллюзорно. Ничто не может затмить славы Божией, никто не может быть сильнее и могущественнее Его. В Боге наша сила и надежда», — отметил он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что от Бога человеку заповедовано радоваться.

«Это наш ответ на Божью любовь. Наша маленькая жертва. И мы не должны предавать этой любви, должны оставаться верны ей. Пусть наша радость от осознания того, что Бог есть и мы Его чада, согревает наше сердце и укрепляет веру в Отца Вседержителя.

Пусть все невзгоды будут побеждены этой радостью и рассеются в весеннем воздухе. Пусть весна духовная победит стужу, мглу и засияет Солнцем Правды в наших сердцах», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ рассказал о духовных причинах болезней.