Стало известно, сколько придется ждать вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться не раньше, чем через год. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год», — сказала Вуйнович, сообщает «Интерфакс».

Также Вуйнович сообщила, что российский научный центр «Вектор» включен ВОЗ в глобальный реестр референс-лабораторий, обладающих возможностями для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей произошла вспышка заболеваемости неизвестным коронавирусом. При этом утверждалось, что «многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов».

К середине января 2020 года коронавирус начал стремительно распространяться по планете.

Первым человеком в мире, заразившимся коронавирусом, оказалась продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань.