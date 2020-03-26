Епископ УПЦ рассказал о духовных причинах болезней

С духовной точки зрения, болезнь чаще всего является следствием греха. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Комментарий владыки опубликован на сайте blogs.korrespondent.net.

«История с пандемией коронавируса, которая сегодня охватила все человечество, не нова. Время от времени нашу планету поражают различные болезни, от которых гибнут десятки, сотни, а то и миллионы людей. От так называемой „Юстиниановой чумы“ 551-580 гг. погибло почти 100 миллионов человек. „Черная чума“ 1346-1353 гг. уничтожила около 60% населения Европы, от эпидемии чумы в России 1654-1655 гг. империя потеряла почти 700 тысяч жителей, а „испанский грипп“ 1918-1919 гг. унес от 50 до 100 миллионов жизней. Все эти болезни ставили человечество на грань исчезновения, перед лицом, как казалось, неминуемой смерти. Однако каждый раз человек выходил победителем. Почему?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, нужно понять причины стихийных эпидемиологических заболеваний», — сказал епископ Виктор.

Он рассказал, что «в эпоху позднего Средневековья (V-VI вв.) появление и быстрое распространение страшных инфекций можно было объяснить отсутствием личной гигиены, развитием медицины или даже непониманием человеком из-за слабого уровня образования всей опасности, которую несла за собой болезнь. Однако на границе II и III тысячелетий эти причины не выдерживают даже малейшей критики. Не только потому, что гигиена, медицина и информированность человека вышли на неслыханный до этого уровень, но и потому, что в Средние века эпидемии исчезали так же быстро, как и начинались, а их окончания не было связано с улучшениями в медицинской сфере».

Архиерей напомнил, как появилась первая болезнь.

«С духовной точки зрения, болезнь чаще всего является следствием греха. Первая болезнь, которая появилась на земле, была болезнью духа, души, и только потом — тела. Адам и Ева, нарушив закон Божий, тем самым выступили против установленных Богом норм существования. Они решили, что сами могут быть „как боги“. Иными словами, вместо того, чтобы гармонично существовать в мире, в котором есть определенные законы, наши прародители поставили себя выше этих законов, а в итоге и выше мира. Результатом такого бездумного игнорирование Божьих правил и стал сначала грех, потом болезнь и, как следствие, смерть.

Таким образом, если попытаться посмотреть на эпидемиологическую историю человечества через призму духовной жизни, то можно прийти к выводу, что массовые болезни прекращались, когда человек пересматривала свое отношение к Богу и Его Законам. Часто эпидемии заставляли людей прекращать войны и переставать безмерно и ежедневно грешить, относиться внимательнее к собственному здоровью и помогать друг другу, быть милосердными и отзывчивыми к чужому горю», — подчеркнул епископ.

Владыка Виктор считает, что эпидемии необходимо воспринимать как голос Божий.

«Знаменитый английский писатель Льюис однажды сказал, что „Бог обращается к человеку шепотом любви. Если человек не слышит этого — Бог говорит голосом совести. Если же человек не слышит голоса совести — то Бог обращается через рупор страданий“. Очень часто, к сожалению, просто не существует другого выхода для того, чтобы остановить нас и спасти от самоуничтожения как телесного, так и духовного.

Сегодняшнюю пандемии коронавируса, с которой столкнулось все человечество, нужно воспринимать как громкий голос Божий. Это значит, что пришло время для того, чтобы человек пересмотрел свое отношение ко многим вещам и „ценностям“ современной цивилизации. Такой пересмотр должен быть не просто интеллектуальной переоценкой всего, из чего состоят наши понятия о морали, этике и жизни, а духовным переосмыслением того, что мы запустили и превратили в „устаревшие религиозные предписания“. Закон Божий не может иметь временного измерения, не может зависеть от требований времени и ситуации. Он не имеет субъективного значения, потому что есть не только объективным, но и вечным», — отметил он.

«Выход у нас один — это покаяние и четкое, построенное на Священном Писании, переосмысление своего отношения к жизни. И это касается в первую очередь нас, христиан. Если мы так поступим, то весь мир вокруг нас изменится к лучшему. Ведь, как сказано в Библии, Господь готов помиловать Содом и Гоморру даже в том случае, если там нашлось хотя бы пять праведников», — подытожил епископ Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как Церковь готовится праздновать Пасху в условиях карантина.