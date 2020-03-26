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Информация о палатах для VIP-больных не на шутку переполошила VIP-здоровых

Информация о палатах для VIP-больных не на шутку переполошила VIP-здоровых

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить приказы об особых условиях лечения первых лиц государства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге 26 марта.

Как сообщает «Украинская правда», отвечая на вопросы, он объяснил, что распоряжение об отдельном медико-санитарном обеспечении для лиц с госохраной было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Это документы с грифом «для служебного пользования».

Речь идет о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Кличко отметил, что такая практика была всегда и не только в Украине, но сообщил о разговоре с главой государства.

«Я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет и мы будем за это благодарны», — заявил Кличко, добавив, что Александровская больница, в которой, по некоторым данным, лечатся все VIP-клиенты, является базовой и туда свозят всех заразившихся.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram заверил, что Кабинет министров Украины не давал никаких указаний по обустройству VIP-палат для чиновников и обратился к представителям местной власти, чтобы на местах проверили информацию об отдельных палатах и отчитались.

«Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы», — заключил глава правительства.

Как сообщала «Фраза», 25 марта СМИ сообщили, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Среди главных требований — отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами и т. д.

Тэги: общество, Виталий Кличко, здоровье, палата, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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