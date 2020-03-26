Китайские СМИ рассказали о человеке, заразившем коронавирусом весь мир

Первым человеком в мире, заразившимся коронавирусом, оказалась продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань. Как выяснили журналисты «Фразы», 11 декабря 2019 года у нее поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью.

Как сообщает Sina, женщина по имени Вэй рассказала, что обычно при недомогании ей становилось лучше после того, как в больнице ей ставили укол. Однако в тот раз не помогли даже два укола.

Через пять дней Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань», который, как считается, стал источником распространения инфекции во всем мире.

При этом, как утверждает издание, специалистам до сих пор так и не удалось выяснить, как и при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного-носителя к человеку.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей произошла вспышка заболеваемости неизвестным коронавирусом. При этом утверждалось, что «многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов».

К середине января 2020 года коронавирус начал стремительно распространяться по планете.