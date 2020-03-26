У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Его состояние — крайне тяжелое

Популярного российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который после поездки в Италию был госпитализирован с подозрением на коронавирус, поместили в реанимацию московской инфекционной больницы в Коммунарке. Как выяснили журналисты «Фразы», диагноз подтвердился.

У артиста начались трудности с дыханием. Изначально его состояние оценивалось как стабильное, сообщает Super.ru .

Однако уже позже у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, и уже сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.

Ранее «Фраза» сообщала, что Лещенко с супругой были госпитализированы с подозрением на коронавирус 24 марта.