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Четверо потенциально зараженных коронавирусом сбежали из самоизоляции на Харьковщине

Четверо потенциально зараженных коронавирусом сбежали из самоизоляции на Харьковщине

В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции. Как выяснили журналисты «Фразы», четверо из них контактировали с больным COVID-19.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главного государственного санврача Харьковской области Любовь Ляхоту, медики вынуждены сотрудничать с Национальной полицией для розыска граждан, которые должны находиться в самоизоляции. «Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где находится и фактически проживает этот человек, который должен был находиться на самоизоляции, мы не знаем», — рассказала она, добавив, что нарушителям грозит 17-34 тыс. грн штрафа.

Ляхота также сообщила, что всего подписали информационные согласия на обязательную 14-дневную самоизоляцию более 200 человек, вернувшихся из-за границы в Харьковскую область.

Отметим, что на данный моент в Харьковской области официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2020 года Кабинет министров Украины принял решение остановить любое движение через границу с 26 марта.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, карантин, Харьковская область, криминал, новости Украины

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