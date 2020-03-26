В Киеве растет количество людей, заразившихся коронавирусом

В Киеве диагноз коронавирус подтвержден еще у шести человек. Таким образом, как выяснили журналисты «Фразы», общее количество зарегистрированных больных в городе составляет уже 40 человек.

Как рассказал сегодня,26 марта, на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, заболели женщина 35 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Один из них — военнослужащий. Четыре человека находятся в Александровской больнице, один — в военном госпитале, один — на самоизоляции дома.

Также появилась обновленная статистика заражений коронавирусом в Киевской области. На текущий момент в области подтверждены 25 случаев COVID-19.

Все заболевшие — взрослые. География заболеваемости следующая:

— 14 случаев — Обуховский район;

— 4 — Киево-Святошинский район;

— 2 — город Бровары;

— по одному — Борисполь, пгт Ставище, Ирпень, Белая Церковь и Белоцерковский район.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 25 марта, в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины продлил в стране карантин на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.

Также было решено, что Украина полностью закроет границу для пассажирских перевозок.