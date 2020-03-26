Сумы закрывают границы для иногородних

С сегодняшнего дня, 26 марта, в Сумах ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в области зафиксировано два случая заражения опасной инфекцией.

По информации «Укринформа», решение об ограничении въезда в город еще 24 марта приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а на следующий день утвердил горисполком.

Теперь на въездах в областной центр обустроены шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов, где дежурят полицейские. Они проводят опросы въезжающих о месте жительства (регистрации) и месте работы, последних визитах за границу и в другие области Украины.

Также прибывающим в город на КПП измеряют температуру, проводят санитарный досмотр их вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Между тем, журналист Максим Эдель, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Сумах коронавирусом заболела 49-летняя сотрудница налоговой инспекции, которая работает на выдаче справок. По данным Эделя, она 10 марта вернулась из Праги, но не ушла на самоизоляцию, а продолжила ходить на работу, контактируя там с людьми.

Впрочем, у заместителя городского головы Сум Максима Галицкого немного другая информация на этот счет.

«Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус», — отметил Галицкий.

Это уже второй случай диагностирования у жителей Сумщины коронавируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 25 марта, в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины продлил в стране карантин на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.

Также было решено, что Украина полностью закроет границу для пассажирских перевозок.