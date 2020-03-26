Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Сумы закрывают границы для иногородних

Сумы закрывают границы для иногородних

С сегодняшнего дня, 26 марта, в Сумах ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в области зафиксировано два случая заражения опасной инфекцией.

По информации «Укринформа», решение об ограничении въезда в город еще 24 марта приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а на следующий день утвердил горисполком.

Теперь на въездах в областной центр обустроены шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов, где дежурят полицейские. Они проводят опросы въезжающих о месте жительства (регистрации) и месте работы, последних визитах за границу и в другие области Украины.

Также прибывающим в город на КПП измеряют температуру, проводят санитарный досмотр их вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Между тем, журналист Максим Эдель, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Сумах коронавирусом заболела 49-летняя сотрудница налоговой инспекции, которая работает на выдаче справок. По данным Эделя, она 10 марта вернулась из Праги, но не ушла на самоизоляцию, а продолжила ходить на работу, контактируя там с людьми.

Впрочем, у заместителя городского головы Сум Максима Галицкого немного другая информация на этот счет.

«Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус», — отметил Галицкий.

Это уже второй случай диагностирования у жителей Сумщины коронавируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 25 марта, в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины продлил в стране карантин на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.

Также было решено, что Украина полностью закроет границу для пассажирских перевозок.

Тэги: общество, здоровье, Сумы, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

26.03.20 09:12

Соросята объявили Украине войну. Финансовую

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.03.20 19:39

Нужен ли Виктор Скрипник «Динамо»?..

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Православие - Церковь Бога живого, а не виртуального
26.03.20 12:32

Православие - Церковь Бога живого, а не виртуального

Автор: Константин Шемлюк, СПЖ

Выбор редакции
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
26.03.20 11:53
697
Последние новости
26.03.20 12:55

Сумы закрывают границы для иногородних
26.03.20 12:32

Кабмин ослабил условия карантина для некоторых сфер деятельности
26.03.20 12:31

Каждый сможет прийти в храм УПЦ и бесплатно взять маску, – Митрополит Антоний (Паканич)
26.03.20 12:00

В Сумах священники УПЦ совершили воздушный крестный ход с чтимыми святынями
26.03.20 11:53

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
26.03.20 11:46

В Израиле из-за пандемии закрыли Храм Гроба Господня
26.03.20 11:33

На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
Фото и Видео
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
Митрополит Онуфрий благословил Украину иконой Богородицы с высоты птичьего полета
Митрополит Онуфрий благословил Украину иконой Богородицы с высоты птичьего полета
В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок
В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
В Сети опубликовали фото и видео легких, пораженных коронавирусом
В Сети опубликовали фото и видео легких, пораженных коронавирусом
В медицинской маске: полиция задержала министра времен Януковича по подозрению в убийстве
В медицинской маске: полиция задержала министра времен Януковича по подозрению в убийстве
Митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью
Митрополит Иларион объяснил, почему политический проект ПЦУ никогда не станет Церковью
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали одесситам маски и антисептики
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали одесситам маски и антисептики
Очередной украинский депутат заразился коронавирусом
Очередной украинский депутат заразился коронавирусом
fraza.ua
Новости блогосферы
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.