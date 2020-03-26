Кабмин ослабил условия карантина для некоторых сфер деятельности

Кабинет министров Украины разрешил ряд видов деятельности, которые ранее были запрещены на период карантина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, как сообщается, на заседании 25 марта был снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

«Мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно разработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства», - заявил в этой связи министр экономики Игорь Петрашко.

Как сообщила «Фраза», 25 марта 2020 года Кабинет министров Украины на 30 дней — до 24 апреля продлил в стране карантин в связи с пандемией коронавируса, а также ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории страны. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.