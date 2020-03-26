Каждый сможет прийти в храм УПЦ и бесплатно взять маску, – Митрополит Антоний (Паканич)

Украинская Православная Церковь обеспечивает жильем медработников, которым сложно добраться на работу во время карантина, шьет и бесплатно раздает защитные маски и помогает пожилым людям. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в программе «Утро с Интером», ссылаясь на решение Священного Синода.

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с владыкой Антонием.

«Мы предписали создать при монастырях и приходах волонтерские группы для того, чтобы иметь возможность помогать престарелым и больным людям, а также медицинским работникам. Наши прихожане, у которых есть машины, будут этим заниматься. В каждом храме будет список волонтерских групп с телефонами, и мы сможем очень быстро реагировать.

Наши священники будут посещать амбулатории, по возможности мы будем помогать им, поскольку понимаем, как сложно работать, поскольку прекратилось прямое транспортное сообщение, чтобы люди не остались один на один с бедой. По-человечески мы должны сделать все, чтобы каждый человек почувствовал любовь Бога к себе, что он не забыт и Бог заботится о нем», — отметил владыка Антоний.

Также он напомнил о том, что по благословению Митрополита Онуфрия на каждом приходе УПЦ бесплатно раздают защитные маски.

«Мы их закупаем, кроме того, мы распорядились, чтобы сейчас все наши пошивочные мастерские переориентировались. Сейчас все мастерские, которые шили церковное облачение, шьют именно маски, чтобы была возможность раздавать их. Как мы знаем, сейчас в стране ажиотаж, не все имеют возможность покупать маски, тем более они должны очень часто заменяться», — отметил митрополит Антоний.

«В селах мы разрабатываем формулу: или священник будет бесплатно разносить их в каждый дом, или на приходах будет объявление и все, кто желает смогут прийти и взять маску. В монастырях и в городских храмах маски будут лежать там, где продаются иконы. Каждый, кто нуждается, сможет прийти в храм Украинской Православной Церкви и взять маску. Бесплатно», — сообщил владыка Антоний.

Управделами УПЦ отмечает, что " к сожалению, многие силы даже этот момент используют для того, чтобы бороться с нашей Церковью«.

«Господь всем судья. Мы не обращаем на это внимание, а делаем то, что можем. Для нас важен каждый человек. Когда мы будем раздавать маски, мы не будем спрашивать, в какой храм ты ходишь, в костел или в синагогу. Каждый, кто имеет нужду, придут в храм или монастырь Украинской Православной Церкви, и может взять маску. Это тоже проявление нашей любви и наша обязанность делать все от нас зависящее», — сказал Митрополит Антоний.

Он рассказал о том, что монастыри УПЦ готовят жилье медицинским работникам на время карантина.

«В монастырях сейчас, где нет гостиниц, монахи немного утесняются, чтобы были комнаты для проживания медицинских работников. В связи с тем, что сейчас запрещен общественный транспорт, очень тяжело добираться на работу тем медикам, которые живут не в Киеве. Наши монастыри сейчас занимаются тем, чтобы подготовить помещения и, если будет необходимость, готовы принимать медицинских работников на проживание», — сказал владыка.

Митрополит Антоний сообщил, что при храмах создаются волонтерские группы для помощи пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не закрывает храмы во время пандемии.