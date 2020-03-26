В Сумах священники УПЦ совершили воздушный крестный ход с чтимыми святынями

В Сумах, 25 марта, священнослужители Серафимо-Сергиевского храма УПЦ провели воздушный крестный ход на борту самолета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на сайте храма, в небе над городом был совершен воздушный крестный ход с чтимыми святынями Сумской епархии: иконами Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни», Корсунской и Покровской иконами Богородицы.

Во время облета священники осенили город и живущих в нем святыми иконами и вознесли молитвы Господу Богу и Богородице, а также святым врачам и целителям о скором прекращении «пагубной болезни и смертоносной заразы».

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий благословил Украину иконой Богородицы с высоты птичьего полета.