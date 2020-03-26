В Израиле из-за пандемии закрыли Храм Гроба Господня

В Израиле на неделю в качестве меры предосторожности против коронавируса закрыли Храм Гроба Господня. Как выяснили журналисты «Фразы», после того, как в Израиле вступили в силу новые ограничения, главы греческой, армянской и католических общин распорядились закрыть Храм Гроба Господня.

Двери главной христианской святыни будут закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщает newsru.co.il.

Последний раз Храм Гроба Господня закрывался два года назад. Тогда церковные иерархи протестовали против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, позволяющего государству изымать у церкви участки земли.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ объяснил, как верующим вести себя в кризисных ситуациях.