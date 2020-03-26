Стало известно, почему Макрон не боится подхватить коронавирус

Стало известно, почему французский президент Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат инфицированных коронавирусом COVID-19, никогда не надевает медицинскую маску. Как выяснили журналисты «Фразы», ответ на столь «животрепещущий» вопрос дала официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй.

Как передает NEWS.ru, Ндияй, в частности, отметила, что французский лидер общается с медперсоналом на ограниченном расстоянии в один метр.

По ее словам, такие действия Макрона не противоречат установленным во Франции санитарным правилам. Ношение же медицинских масок во Франции является обязательным только для медперсонала и пациентов.

«Необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми», ‒ резюмировала Сибет Ндияй.

Отметим также, что число умерших от коронавируса во Франции достигло 1,1 тыс. человек. За последние сутки в стране выявили 2,5 тыс. заразившихся, а общее число инфицированных уже перевалило за 22 тыс.

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