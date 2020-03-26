ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что Соединенные Штаты Америки могут стать в эпицентром глобальной эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом во время брифинга в Женеве заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис.

Как передает RT, Харрис, в частности, отметила, что по данным организации, в мире насчитывается более 370 тысяч заболевших коронавирусом, причем большая часть случаев заражения, зафиксированных за последние сутки ‒ приходятся на Европу и США.

На долю же непосредственно Соединенных Штатов приходится почти 40 процентов от этого количества.

«Мы фиксируем очень быстрый рост случаев заражения в США, поэтому это (превращение в очаг пандемии ‒ ред.) возможно», ‒ заявила спикер ВОЗ.

По последним данным, в США выявлено более 42 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Как писала «Фраза», Трамп уже хочет сворачивать «игрища в карантин» из-за приближающегося краха экономики.

Ранее стал известен результат проверки Трампа на коронавирус.

Позднее выяснилось, что коронавирус COVID-19 все-таки проник в Белый дом США.