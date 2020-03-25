В Италии несколько снизилась аномальная смертность от коронавируса

В Италии зафиксировано снижение количества жертв от бушующей в стране эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за прошедшие сутки ‒ 24 марта ‒ зараза унесла жизни 683 человек, в то время как 23 марта смертельных случаев было аж 743.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Департамента гражданской защиты Италии Агостино Миоццо, отмечено снижение и количества заболевших ‒ 3 491 против 3 612 сутками ранее.

Кроме того, за последние сутки число выздоровевших увеличилось на 1 036 человек, всего их насчитывается 9 362.

Количество же погибших от эпидемии достигло 7 503 человек.

«Общее же число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 74 тысячи», ‒ отметил Агостино Миоццо.

Как писала «Фраза», названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Ранее Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса COVID-19.