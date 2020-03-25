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В карантинной Украине стартовал проект #Бізнес_Реанімація

В карантинной Украине стартовал проект #Бізнес_Реанімація

Совет институционных реформ, который объединяет экспертов в сфере финансов, права, менеджмента и представителей предпринимательства, начал проект #Бізнес_Реанімація в поддержку малого и среднего бизнеса. Как выяснили журналичты «Фразы», к диалогу приглашены предпринимателей, которые страдают от карантинных ограничений и кризиса, но продолжают бороться за жизни своих компаний.

Планируется, в результате такого сотрудничества будут выработаны инициативы по спасению этого сегмента бизнеса, который в 2019 году обеспечивал 55% ВВП Украины, и соответствующие обращения в органы власти.

Проект #Бізнес_Реанімація реализуется при участии Клуба социально-ответственного бизнеса, а также компаний-представителей малого бизнеса: видео продакшн студии Cinemagic Video Production и студии графического дизайна и оформления коммуникаций WHY NOT GROUP.

Совет институциональных реформ создавался, чтобы работать над совершенствованием налоговой системы и законодательства, повышать налоговую культуры граждан. Но ситуация с распространением COVID-19 в Украине и введение карантинных мероприятий сформировали для организации новый порядок дня. Уже сейчас понятно: массовых банкротств и исчезновения компаний, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, не избежать.

«Экспертам, предпринимателям, органам власти сегодня следует сплотиться вокруг вопроса спасения отечественного бизнеса. Особого внимания требуют малые и средние предприятия. В Украине их около 2 миллионов. Почти 1,5 миллиона ФЛП. Крах этих двух категорий станет для украинской экономики катастрофой», — отмечает председатель Совета институционных реформ Александр Кучеренко.

В своем официальном паблике в Facebook Совет институционных реформ предложил предпринимателям поделиться до 2 апреля 2020 года конструктивными предложениями по мерам поддержки со стороны государства, в которой за этих форс-мажорных обстоятельств нуждаетесь малый и средний бизнес, а также собственными «рецептами выживания» предприятий в условиях чрезвычайной ситуации.

«На основе ваших предложений мы подготовим обращение к органам государственной власти. И будем требовать, чтобы вас услышали! Ведь те антикризисные меры, которые уже применяются в стране сегодня, помогают в основном крупным компаниям, — подчеркнул Александр Кучеренко. — Тем более, что мы уверены: вы не только ждете поддержки от государства, но и сами активно действуете!»

Предложения в органы власти и собственные «рецепты выживания» с фото-иллюстрациями предприниматели могут отправлять

• по электронной почте на адрес: [email protected]
• в Messenger официального паблика Совета институциональных реформ в Facebook.

Справка. Совет институционных реформ — площадка для диалога бизнеса, власти и общества, направленного на стимулирование роста отечественной экономики путем трансформации налоговой системы и повышения налоговой культуры граждан. Общественная организация во главе с Александром Кучеренко объединяет ведущих экспертов с опытом в сфере финансов, права, менеджмента и представителей предпринимательства.

Александр Кучеренко — эксперт в области экономики с 17-летним опытом работы на государственной службе, в частности, в налоговых органах. Специализируется на финансовом праве, государственных финансах и административном менеджменте. Прошел путь от рядового налоговика к руководителю одного из региональных управлений фискальной службы. Имеет три высших образования.

Тэги: экономика, бизнес, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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